Политика

Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области

«Напомним, на выборах президента Российской Федерации вы можете проголосовать за кандидата онлайн, не отрываясь от своих дел. Для этого необходимо заранее подать заявление через портал gosuslugi.ru (не позднее 11 марта)», - отметили в облизбиркоме.

6939 заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области, сообщает Избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале 30 января.

В опросе приняло участие 66 человек

В опросе приняло участие 66 человек

Мне всё равно.

Я человек суеверный, не планирую на этот год ничего глобального.

Немного опасаюсь, буду осторожен в принятии решений.

Опасаюсь, потому что високосные года в моей жизни всегда были тяжелыми.

В моей жизни високосные года никогда особо не отличались от невисокосных.

Последние года были непростыми, не думаю, что будет хуже.

Нет, я не верю в суеверия.

В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?

Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области

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