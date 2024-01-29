Почти 7 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области

6939 заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области, сообщает Избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале 30 января.
«Напомним, на выборах президента Российской Федерации вы можете проголосовать за кандидата онлайн, не отрываясь от своих дел. Для этого необходимо заранее подать заявление через портал gosuslugi.ru (не позднее 11 марта)», - отметили в облизбиркоме.
Традиционное голосование на избирательном участке сохраняется.
Выборы президента России пройдут 15-17 марта.