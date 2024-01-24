Информационные атаки ожидаются на выборах президента — Игорь Сопов

Информационные атаки ожидаются на выборах президента, и Избирательная комиссия Псковской области готовится им противостоять. Об этом председатель облизбиркома Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Главными проблемами выборной кампании, я думаю, будут информационные атаки недостоверной информации, которую нужно будет постоянно развеивать. Мы в такой ситуации, к сожалению, когда нам приходится защищать свою работу, результаты голосования, в том числе информационно. Мы к этому готовы, и к таким моментам очень трепетно относимся. Мы мониторим все анонимные Telegram-каналы, которые пишут про нас, мы всю информацию аккумулируем, чтобы понимать, где рождается эта неправда», - сказал Игорь Сопов.
Гость студии призвал жителей региона не верить информационным вбросам из недостоверных источников и проверять информацию.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.