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Политика

Форум наблюдателей пройдет в Псковской области

15.02.2024 13:08|ПсковКомментариев: 0

Форум наблюдателей за выборами пройдет в Псковской области в начале марта. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В начале марта состоится форум наблюдателей Псковской области. Эта тема очень интересная и достаточно актуальная. Это новое веяние в наблюдении, я не помню, чтобы проводились форумы наблюдателей в России. Псковская область выступит здесь регионом-первопроходцем», – сказал Илья Стрелков.

На форум, который пройдет в Пскове, пригласят общественных наблюдателей за выборами из всех районов Псковской области.

«Проведем теоретические и практические мероприятия, возможно, наградим лучших, по нашему мнению, наблюдателей Псковской области», – уточнил Илья Стрелков.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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