Илья Стрелков: Прогнозируем, что 10-15% избирателей Псковской области будут голосовать при помощи ДЭГ

Около 15% избирателей в Псковской области на выборах президента выберут дистанционный метод голосования. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Жители Псковской области подали 28 942 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на утро 6 февраля.
Ранее сообщалось, что россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.
«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.