Политика

Илья Стрелков: Прогнозируем, что 10-15% избирателей Псковской области будут голосовать при помощи ДЭГ

Около 15% избирателей в Псковской области на выборах президента выберут дистанционный метод голосования. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы, как эксперты, прогнозируем, что в итоге примерно 10-15% избирателей Псковской области будут голосовать при помощи ДЭГ. Это достаточно приличная цифра», – рассказал Илья Стрелков.

Жители Псковской области подали 28 942 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании по состоянию на утро 6 февраля.

Смотрите также Почти 29 тысяч псковичей подали заявление на участие в ДЭГ на выборах президента

Ранее сообщалось, что россияне с 29 января подали более 1 млн заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.

Смотрите также Россияне подали более 1 млн заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.

Смотрите также Стартовала регистрация на ДЭГ в Псковской области

Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.