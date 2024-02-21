Дистанционное электронное голосование - это удобно, прозрачно и честно. Такое мнение высказала депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Подала заявку на участие в ДЭГ. Второй раз буду голосовать дистанционно. Удобно, четко, надежно, прозрачно, честно. Технологии сейчас настолько продвинулись, что ДЭГ стал для меня самым оптимальным способом голосования. Конечно и обязательно зайду поздороваться с нашими замечательными членами УИКов в школе и библиотеке. Там часто встречаю наших ветеранов, старших по домам и жителей округа. Многие любят голосовать на участках и просто поговорить, ведь для многих выборы - важный день и праздник», - отметила она.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.