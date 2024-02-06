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Политика

Андрей Беляев: ДЭГ – это шаг вперед в выборном процессе

08.02.2024 09:30|ПсковКомментариев: 1

Дистанционное электронное голосование – это шаг вперед в выборном процессе, и никакого недоверия к этой системе быть не может. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

«Считаю, что дистанционное голосование – это шаг вперед в выборном процессе. ДЭГ позволяет привлечь в процесс волеизъявления большее число людей, прежде всего, молодое поколение, которое привыкло жить в цифровой системе координат, в системе получения услуг в цифровой форме. Дистанционное электронное голосование позволяет делать свой выбор, находясь в любой точке нашей страны и любом часовом поясе. Никакого недоверия к этой системе быть не может, за ней, безусловно, будущее. За чистотой и честностью проводимого голосования следит Центральная избирательная комиссия, которая заинтересована в том, чтобы народное волеизъявление было легитимным. На страже голосования стоит и общественный контроль», - отметил Андрей Беляев. 

Глава администрации Великих Лук отметил, что сам на выборах президента России в марте также проголосует дистанционно.

«Да, я принял решение участвовать в дистанционном электронном голосовании. К слову, уже во второй раз. В 2023 году по такой модели я принял участие в голосовании за губернатора Псковской области», - заметил он. 

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru. 

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта. 

Пресс-портрет
Беляев Андрей Геннадьевич глава администрации Великих Лук
Теги: #выборы #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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