Андрей Беляев: ДЭГ – это шаг вперед в выборном процессе

Дистанционное электронное голосование – это шаг вперед в выборном процессе, и никакого недоверия к этой системе быть не может. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.
Глава администрации Великих Лук отметил, что сам на выборах президента России в марте также проголосует дистанционно.
«Да, я принял решение участвовать в дистанционном электронном голосовании. К слову, уже во второй раз. В 2023 году по такой модели я принял участие в голосовании за губернатора Псковской области», - заметил он.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.