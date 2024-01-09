Политика

Илья Стрелков: В поддержку Путина соберут порядка 2 млн подписей

В поддержку выдвижения Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, возможно, соберут порядка 2 млн подписей. Такое мнение председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков выразил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Часть подписей из Псковской области уже отвезли в московский штаб, их приняли. Процесс сбора подписей продолжается в публичных пикетах. Думаю, в итоге цифра будет порядка 2 млн, может быть, чуть больше. Сейчас уже собрали 1 млн 300 подписей», - сказал Илья Стрелков.

Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей. По мнению Ильи Стрелкова, многократное превышение этой цифры позволит Путину заручиться больше поддержкой избирателей.

«Это делается для максимального вовлечения избирателей в процесс. Мы видим, что это достаточно неплохой ход, и процесс идет очень активно», - заметил Илья Стрелков.

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«Дневник выборов» — новый проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт будет рассказывать о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.