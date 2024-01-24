Псковичи без определенного места жительства смогут проголосовать на 33 участках

Люди без определенного места жительства на выборах президента России в марте в Псковской области смогут проголосовать на 33 избирательных участках. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сообщил в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что такие участки будут в каждом муниципальном образовании. Как правило, они будут располагаться в районных центрах.
Напомним, голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.