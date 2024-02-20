Денис Иванов: ДЭГ — это экономия времени

Дистанционное электронное голосование экономит время избирателей, считает депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.
Депутат отметил, что сам уже зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.
«Голосование - это ведь главное право гражданина. Действительно, не у всех хватает времени, и дистанционно это очень просто сделать», - заключил он.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.