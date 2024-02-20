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Политика

Денис Иванов: ДЭГ — это экономия времени

21.02.2024 11:01|ПсковКомментариев: 0

Дистанционное электронное голосование экономит время избирателей, считает депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

«Доверие к ДЭГ, конечно, растет, и явку такая форма голосования повысит. ДЭГ ведь идет через Госуслуги, которые уже показали свою эффективность, показали, что можно все вопросы решать при взаимодействии с государством, не выходя из дома, в том числе голосовать. И это, по моему мнению, хорошая практика. ДЭГ — это экономия времени, вы можете проголосовать в любое время, когда у вас появится настроение, и не нужно тратить время на перемещение на избирательный участок, вы спокойно все можете сделать из дома», - сказал Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Депутат отметил, что сам уже зарегистрировался на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ.

«Голосование - это ведь главное право гражданина. Действительно, не у всех хватает времени, и дистанционно это очень просто сделать», - заключил он.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru. 

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Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.

Пресс-портрет
Иванов Денис Олегович Депутат Псковской городской Думы по округу №15
Теги: #политика #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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