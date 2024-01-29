Политика

Игорь Иванов: ДЭГ - успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц принять участие в избирательном процессе

Использование дистанционного электронного голосования для Псковской области уже не в новинку, и оно успешно применяется на территории региона. Такое мнение озвучил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«У нас в регионе стартовала регистрация на дистанционное электронное голосование. Для нашей избирательной системы это уже не в новинку. Мы проходили это на выборах губернатора Псковской области и Псковской городской Думы. Это успешная новация, позволяющая широкому кругу лиц вне зависимости от своей занятости принять участие в избирательном процессе, выразить свое волеизъявление и отдать свой голос за того кандидата, которого он посчитает нужным поддержать», - сказал он.

Сам Игорь Иванов будет голосовать на избирательном участке, однако при изменении планов примет участие в голосовании с помощью ДЭГ.

«Я хоть и поддерживаю новации, но думаю, у меня будет возможность прийти на избирательный участок лично. Если планы поменяются, то я приму участие в ДЭГ. А так, для нас это событие, приду на избирательный участок вместе с ребенком и проголосую на выборах президента Российской Федерации», - уточнил он.

Игорь Иванов добавил, что многие коллеги из профсоюзов уже прошли регистрацию для участия в ДЭГ.

«Многие мои коллеги, которые трудятся в Общественной палате, представляют членов профсоюзов, являются председателями крупных первичных профсоюзных организаций, отраслевых профсоюзов, уже проходят регистрацию и принципиально будут принимать участие по этой форме волеизъявления. Все формы приветствуются. И позиция профсоюзов, и моя личная – чем больше граждан примут участие в избирательном процессе, тем это лучше для всех нас. Это говорит о развитии гражданских институтов, общества и избирательной системы России», - заключил председатель Псковского облсовпрофа.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась 29 января. 15-17 марта состоятся выборы президента России.