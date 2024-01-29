Армен Мнацаканян: Для меня ДЭГ – привычная форма участия в выборах

Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании подал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Псковское областное Собрание
Он напомнил, что 15-17 марта состоятся выборы президента России. «Готовлюсь к ним уже сейчас», - заметил депутат.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась сегодня, 29 января.