ГТРК «Псков» готовится к проведению дебатов перед выборами президента

В региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» стартуют дебаты перед выборами президента, сообщается в официальном Telegram-канале ГТРК «Псков».
Фотографии: ГТРК «Псков»
Дебаты пройдут в прямом эфире в утреннее время. Сейчас специалисты ГТРК «Псков» готовят студию к проведению дебатов, настраивают камеры, свет и звук.
На телеканале «Россия 1» старт дебатов уже завтра в 9.26, на «России 24» - 26 февраля в 10:00. В дебатах примут участие доверенные лица зарегистрированных кандидатов в президенты.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.