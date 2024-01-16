Петр Алексеенко: КПРФ выдвинула на выборы президента опытного кандидата

Кандидат от КПРФ на выборах президента Николай Харитонов имеет богатый опыт участия в выборах. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.
«У Харитонова имеется опыт участия в выборах, и у него неплохой был процент. На прошлых выборах у нас был Грудинин (Павел, кандидат в президенты в 2018 году — ред.), которого тоже мало кто знал, но в итоге он оказался яркой личностью. Также Николай Харитонов — уже опытный работник, давно в Госдуме, возглавляет комитет, пользуется авторитетом, шесть раз избирался по одномандатным округам — от Краснодарского края, от Дальнего Востока. Его знают, и мы надеемся, что еще больше его узнаем и больше к нему проникнемся», - сказал Петр Алексеенко.
Он отметил, что Псковский обком КПРФ поддерживает выдвинутого кандидата. По его мнению, второе место на выборах президента КПРФ обеспечено.
Напомним, круглые столы в преддверии выборов — наша многолетняя традиция. Псковская Лента Новостей остается единственным СМИ в регионе, которое на своих площадках регулярно дает возможность свободно высказываться представителям различных политических сил.