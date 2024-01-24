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Политика

Илья Стрелков: Выборы президента конкурентные уже на данном этапе

25.01.2024 12:51|ПсковКомментариев: 2

Президентские выборы конкурентные уже на данном этапе. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков рассказал в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Как мы и говорили – все закрутилось. Мы говорили, что выборы будут конкурентными, и сейчас мы наблюдаем, что они видятся конкурентными уже на данном этапе, хотя еще не сформирован президентский бюллетень. Трое кандидатов уже зарегистрированы, остальные борются за право попасть в президентский бюллетень», – рассказал Илья Стрелков.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #выборы президента #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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