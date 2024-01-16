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Политика

Миллион подписей собрали 16 января в поддержку выдвижения Путина на выборы

18.01.2024 13:48|ПсковКомментариев: 0

Миллион подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России в Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, 16 января. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Только в единый день сбора подписей собрали 1 млн подписей. По всей стране, естественно», - сказал Илья Стрелков.

Он отметил, что в поддержку выдвижения Путина собрано уже более 2,5 млн подписей, процесс продолжается.

Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года. 

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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