Политика

Миллион подписей собрали 16 января в поддержку выдвижения Путина на выборы

Миллион подписей собрали в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России в Единый день сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата, 16 января. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Только в единый день сбора подписей собрали 1 млн подписей. По всей стране, естественно», - сказал Илья Стрелков.

Он отметил, что в поддержку выдвижения Путина собрано уже более 2,5 млн подписей, процесс продолжается.

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Напомним, Путин участвует в избирательной кампании в качестве самовыдвиженца. Всего ему необходимо было собрать 300 тысяч подписей.

Выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.