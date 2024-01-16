Политика

Почти 450 наблюдателей на выборах уже прошли обучение в Псковской области

447 общественных наблюдателей на выборах уже прошли обучение в Псковской области. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, глава «Экспертного клуба: псковский регион» Илья Стрелков сообщил в программе «Дневник выборов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы начали с 15 января, уже провели обучающие мероприятия в Великих Луках, Великолукском, Новосокольническом, Усвятском, Куньинском районах и в Невельском муниципальном округе. Всего у нас прошло обучение 447 наблюдателей», - сказал Илья Стрелков.

Гость студии пояснил, что до обучения это были «претенденты в наблюдатели».

«Они проходят достаточно серьезное обучение, проведено тестирование, там 10 сложных вопросов, на них все отвечают очень положительно, и после этого они зачисляются в ряды наблюдателей. После этого Общественная палата будет готова выписать им направление — тем, кто прошел обучение, и после этого они выходят на работу на трехдневное голосование», - пояснил Илья Стрелков.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 15-17 марта 2024 года. Три человека уже зарегистрированы в качестве кандидатов, это Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.