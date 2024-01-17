Участие ФНПР в президентской избирательной кампании обсудили в Москве

В семинаре-совещании руководителей территориальных и отраслевых организаций ФНПР «Об участии ФНПР в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации» принял участие председатель псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа
Участники семинара обсудили с руководителем исполкома ВОД «Народный фронт. За Россию» Михаилом Кузнецовым основные направления взаимодействия ОНФ и профсоюзов.
«Профсоюзы плотно сотрудничают с Общероссийским народным фронтом в направлении оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Собираем посылки и средства, закупаем оборудование, передаем питьевую воду. Делаем всё возможное», — прокомментировал обсуждение Игорь Иванов.
Также продолжается серьёзная дискуссия с заместителем начальника управления президента РФ по общественным проектам Александром Журавским и референтом управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Алексеем Семёновым про новый миропорядок, глобальное лидерство и ценностную консолидацию России.