Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт»: Малый Сталинград
«обратный отсчет» с губернатором
«Зенча-Псков» кто там?
Ресторан «Гельдт» набор сотрудников
коронные фразы
2023 полититоги
влиятельная сотня
Два хита псковской кухни
Псков кофейни и пекарни
как пользоваться газом
Господин Рейтингомер
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 17.01.2024 16:320 Температура ниже нормы прогнозируется в ближайшие 10 дней в СЗФО 17.01.2024 18:270 Начальник псковского управления Росгвардии исполнил детскую мечту в рамках акции «Елка желаний» 17.01.2024 18:150 Пенсионные накопления пяти управляющих компаний передали ВЭБ.РФ 17.01.2024 18:000 Брифинг об охоте в Псковской области. ВИДЕО 17.01.2024 17:550 Псковская область расширяет взаимодействие с Российскими студенческими отрядами 17.01.2024 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 января
 
 
 
Самое популярное 10.01.2024 11:231 Извращенец напал на псковичку в районе городской больницы 11.01.2024 15:222 Пациент с пулей в шее поступил в Псковскую областную больницу 14.01.2024 13:360 Еще с тремя бойцами спецоперации простились в Псковской области 10.01.2024 07:190 Утонувшую после дрифта на Великой Audi достали из воды. ВИДЕО 13.01.2024 11:400 Депортированный из Латвии пенсионер отправится из Псковской области в Калининград
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Участие ФНПР в президентской избирательной кампании обсудили в Москве

17.01.2024 17:40|ПсковКомментариев: 0

В семинаре-совещании руководителей территориальных и отраслевых организаций ФНПР «Об участии ФНПР в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации» принял участие председатель псковского регионального профсоюзного объединения Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участники семинара обсудили с руководителем исполкома ВОД «Народный фронт. За Россию» Михаилом Кузнецовым основные направления взаимодействия ОНФ и профсоюзов. 

«Профсоюзы плотно сотрудничают с Общероссийским народным фронтом в направлении оказания помощи и поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Собираем посылки и средства, закупаем оборудование, передаем питьевую воду. Делаем всё возможное», — прокомментировал обсуждение Игорь Иванов.

Также продолжается серьёзная дискуссия с заместителем начальника управления президента РФ по общественным проектам Александром Журавским и референтом управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Алексеем Семёновым про новый миропорядок, глобальное лидерство и ценностную консолидацию России.

Теги: #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Знаете ли вы, какие выборы пройдут в марте?
В опросе приняло участие 95 человек
Сюжет: Выборы президента - 2024 Участие ФНПР в президентской избирательной кампании обсудили в Москве Петр Алексеенко: КПРФ выдвинула на выборы президента опытного кандидата Антон Минаков: ЛДПР опросит 20 тысяч псковичей в рамках выборов президента Армен Мнацаканян: Выборы президента России будут конкурентными «Новые люди» и «Партия роста» пока не определились с главой псковского реготделения Игорь Романов: Жаль, что я пока не кандидат в президенты Андрей Маковский: У «Новых людей» самый молодой кандидат в президенты Антон Минаков: Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область Петр Алексеенко: КПРФ примет активное участие в избрании президента Армен Мнацаканян: «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании Президентская кампания в Псковской области: вызовы, угрозы и ожидания. Круглый стол. ВИДЕО ПЛН FM начинает серию круглых столов и дебатов, посвященных выборам президента России Сотрудники центра «Воин» поддержали выдвижение Путина на выборах президента Преподаватель петербургского вуза: Для молодежи важны президентские выборы Есть идея? Вам в штаб! Единый день сбора подписей для выдвижения Путина проходит в Псковской области Круглый стол с молодыми бизнесменами прошел в Пскове Елена Косенкова призвала штаб общественной поддержки выехать на предприятия Юрий Сорокин: Начинающие бизнесмены должны действовать быстро Штаб общественной поддержки открылся в Пскове  Андрей Турчак: В «Единой России» пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Социологический опрос о президентских выборах стартовал в Пскове Мастер-класс по оказанию первой медпомощи прошел в региональном избирательном штабе в Пскове Выборы-2024: смотр рядов оппозиции Илья Стрелков: У «Новых людей» в союзе с «Партией роста» веса больше Псковичей начнут активно информировать о выборах президента с 17 февраля Регистрация на ДЭГ в Псковской области стартует в конце января Илья Стрелков: Наблюдатели на выборах — это уже не «бабушки на стульчике» Илья Стрелков: Один кандидат от малой партии может попасть в президентский бюллетень Илья Стрелков: Креатив ожидается от двух кандидатов в президенты «Яблоко» не участвует в выборах, чтобы не совершить глупостей — Илья Стрелков Илья Стрелков: В поддержку Путина соберут порядка 2 млн подписей Игорь Стрелков: КПРФ получит голоса на выборах в основном за счет флага В президентском бюллетене будет достаточно много кандидатов — Игорь Стрелков Илья Стрелков: Большой интерес к выборам президента скажется на явке «Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными? Диалог на равных с юными псковичами состоялся в региональном избирательном штабе Псковской молодежи рассказали о проекте «Без срока давности» в избирательном штабе Премьера на «ПЛН FM»: «Дневник выборов-2024» Артур Гайдук: В легальной политике нужно участвовать всегда Избирательный штаб Путина принял первые подписи из всех регионов РФ Игорь Сопов доложил Михаилу Ведерникову о подготовке к выборам президента РФ в 2024 году Единый день сбора подписей для выдвижения Путина на выборы состоится 18 января «Гонки по вертикали»: 10 лет в эфире, президентская кампания и схватка двух йокодзун Псковская делегация сдала подписи в поддержку выдвижения Путина на выборы Николая Харитонова зарегистрировали кандидатом на выборах президента РФ Изменилось время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на базе приёмных ЕР Кандидаты от ЛДПР и «Новых людей» зарегистрированы на выборах президента Турчак: «Единая Россия» увеличивает число сборщиков подписей за выдвижение Путина на выборы Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина начали работу в Псковской области Завершился срок представления в ЦИК России документов от кандидатов в президенты Слуцкий и Даванков передали документы в ЦИК на регистрацию на президентских выборах В поддержку выдвижения Путина на выборах собрано 500 тысяч подписей Юрий Сорокин поддержал выдвижение Путина на выборах президента Наталья Федорова подписалась в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Начал работу сайт кандидата в президенты России Путина Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Путина откроются в общественных приемных «Единой России» В псковском «Империале» выстроилась очередь из желающих оставить подпись в поддержку выдвижения Путина. ФОТО Член «Демократической партии России» сдал документы для регистрации кандидатом в президенты ЦИК приняла документы у четырех самовыдвиженцев на участие в президентской кампании Алексей Севастьянов поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Андрей Козлов отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Армен Мнацаканян поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Николай Харитонов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты РФ Антон Минаков о задачах и шансах ЛДПР на выборах президента Андрей Беляев отдал свою подпись за выдвижение Владимира Путина на выборах президента Борис Елкин поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Игорь Дитрих поставил свою подпись в поддержку выдвижения Путина на выборах президента Александр Котов: Я хочу, чтобы во главе нашей страны стоял сильный руководитель Александр Гончаренко: Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина проходит в плановом режиме Выборы президента-2024 в России: честные результаты гарантированы? Региональный избирательный штаб Путина торжественно открыли в Пскове 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента РФ Владислав Даванков сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента начался в Великих Луках Сбор подписей в поддержку кандидатуры Путина на выборах президента продолжается в Пскове Леонид Слуцкий сдал документы для регистрации кандидатом на выборах президента Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России Явлинский не будет участвовать в выборах президента РФ в 2024 году ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Дунцовой на выборах президента Съезд партии СРЗП поддержал выдвижение Путина на выборы президента РФ Сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента стартовал в Пскове Назван средний возраст общественного наблюдателя в Псковской области Штаб общественного наблюдения за выборами откроется на улице Советской в Пскове На президентских выборах будет вестись активная борьба за второе место - Илья Стрелков Псковский общественный штаб по наблюдению за выборами занимает первое место на Северо-Западе - Илья Стрелков Наталья Исакова: Общественный наблюдатель на выборах должен быть готов к любой ситуации Основную цель штаба общественного наблюдения назвал Илья Стрелков Псковская общественница заявила о несостоятельности критики трехдневного голосования Наталья Мельникова: Многодневное голосование повышает легитимность выборов Псковская область в числе лидеров ДЭГ – электоральный юрист ЦИК одобрила проведение ДЭГ в Псковской области на выборах президента ЦИК получил заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ Игорь Сопов: Для региона очень важно, что ЦИК одобрила применение ДЭГ на Псковщине на выборах президента Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента Путин принес документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Андрей Турчак: Победа нашего президента должна быть абсолютно бесспорной Александр Козловский: Решение президента участвовать в выборах — историческое Александр Котов: Сейчас как никогда важно мощно поддержать президента Съезд «Единой России» поддержал кандидатуру Путина на выборах президента Съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 17 декабря Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты «Как квест»: псковские общественники обучат наблюдателей для президентских выборов Более 50 псковских студентов захотели стать наблюдателями на президентских выборах Илья Стрелков: Мы прогнозируем явку на президентских выборах примерно в 70% Илья Стрелков: Президентские выборы - это совершенно другой уровень Игорь Сопов объяснил значение знака V на билбордах с датой выборов Игорь Сопов: Явка на выборах президента выше 70% — не фантастический сюжет Поквартирный обход избирателей начнется в феврале — Игорь Сопов Алеся Михачева: Патриотический настрой населения отразится на явке на выборах президента Наталья Исакова: Трехдневное голосование уже стало привычным для избирателей Илья Стрелков: На выборах президента в Псковской области стоит ждать явку около 70% «Единая Россия» примет активное участие в кампании Путина, заявил Турчак На старт, кампания, в март Михаил Ведерников: Псковская область всегда поддерживала президента Путина Массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян - Турчак «Единая Россия» поддержала выдвижение Путина на новый президентский срок Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок Выборы президента России в 2024 году будут трехдневными «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Вопрос о назначении выборов президента рассмотрят в Совете Федерации Александр Котов: Единороссы всегда ставят перед собой амбициозные цели Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку Антон Минаков: На выборах президента будет жесточайшая борьба ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря «Сообразим на троих»: президентские выборы – 2024, ошапурки и страсти по корпоративам. ВИДЕО СОЦПРОФ просит Путина принять участие в выборах президента Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО «Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным? Андрей Маковский: «Новые люди» выдвинут кандидата на выборы президента «Гонки по вертикали»: власть и церковь, президентские выборы-2024 и «кирпич» для кандидата Олег Брячак вновь сообщил о намерении принять участие в президентских выборах Госдума приняла уточнения к закону о выборах президента Заявку на проведение ДЭГ на президентских выборах готовят в Псковской области В Госдуму внесли проект о поправках в закон о выборах президента Дистанционное электронное голосование планируют применить в Псковской области на выборах президента России Памфилова указала на необходимость изменений закона о выборах президента Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента в 2024 году
17.01.2024, 18:270 Начальник псковского управления Росгвардии исполнил детскую мечту в рамках акции «Елка желаний» 17.01.2024, 18:200 Четыре контейнера для сбора ТКО установлены в деревне Покрутище – Экопром 17.01.2024, 18:150 Пенсионные накопления пяти управляющих компаний передали ВЭБ.РФ 17.01.2024, 18:000 Брифинг об охоте в Псковской области. ВИДЕО
17.01.2024, 17:550 Псковская область расширяет взаимодействие с Российскими студенческими отрядами 17.01.2024, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 января 17.01.2024, 17:490 Вакансия грузчика-рубщика открыта в магазине «Деревня Соловьи» в Пскове 17.01.2024, 17:440 Мастер-класс по супружеским конфликтам провели для женщин в Пскове
17.01.2024, 17:420 22 млрд рублей в лотерею выиграла женщина и разорвала отношения с семьей  17.01.2024, 17:400 Участие ФНПР в президентской избирательной кампании обсудили в Москве 17.01.2024, 17:380 Четвертый этап Кубка ветеранов Пскова по лыжным гонкам состоится 21 января 17.01.2024, 17:300 20 волков убили охотники на территории Псковской области с начала года
17.01.2024, 17:280 Фонд лесовосстановления в Псковской области на 90% состоит из вырубок 17.01.2024, 17:240 Сожитель задушил псковичку во время застолья 17.01.2024, 17:210 Причины более частого заболевания россиян коклюшем назвал врач 17.01.2024, 17:180 Александр Братчиков о расширении полномочий власти в сфере обращения с отходами
17.01.2024, 17:120 Ространснадзор заявил о снижении аварийности на всех видах транспорта 17.01.2024, 17:100 О нюансах отпуска без сохранения заработной платы рассказали псковичам 17.01.2024, 17:060 Порядка пяти волков обитают в городской черте Себежа 17.01.2024, 17:040 Попова не исключила рост заболеваемости гриппом Б в России в конце февраля - марте
17.01.2024, 17:010 Сотрудники ГИБДД помогли достать из сугроба автомобиль в Опочецком районе 17.01.2024, 17:000 Центр подготовки для сдачи норм ГТО открыли в Пскове 17.01.2024, 16:550 Режим работы картинной галереи в Пскове изменится 19 января 17.01.2024, 16:530 В Минздраве сообщили об отсутствии в России дефицита вакцин от коклюша
17.01.2024, 16:510 Закрыт сбор денег на вторую операцию по восстановлению слуха для юного великолучанина 17.01.2024, 16:420 Андрей Горкунов: Проблема с волками на территории Псковской области всегда была и будет 17.01.2024, 16:380 Главного инженера добывающего предприятия в России будут судить за смерть работника 17.01.2024, 16:320 Температура ниже нормы прогнозируется в ближайшие 10 дней в СЗФО
17.01.2024, 16:190 Президентская кампания в Псковской области: вызовы, угрозы и ожидания. Круглый стол. ВИДЕО 17.01.2024, 16:160 Названы самые популярные животные для охоты в Псковской области 17.01.2024, 16:070 Александр Братчиков о выделении средств муниципалитетам на создание ПСД: Это хорошая инициатива 17.01.2024, 15:550 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга об охоте в Псковской области
17.01.2024, 15:390 Петр Алексеенко: КПРФ выдвинула на выборы президента опытного кандидата 17.01.2024, 15:370 Почти 500 тысяч гостей посетили музей-заповедник «Изборск» в 2023 году 17.01.2024, 15:340 «Гайд-парк»: Александр Братчиков о новогоднем мусорном коллапсе. ВИДЕО 17.01.2024, 15:190 Александр Борисов: Великолучане с глубоким уважением сохраняют память о доблести и отваге советских воинов
17.01.2024, 15:160 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 17.01.2024, 14:580 Антон Минаков: ЛДПР опросит 20 тысяч псковичей в рамках выборов президента 17.01.2024, 14:451 Повежливее, вас записывают! 17.01.2024, 14:370 Александр Братчиков: Тариф по вывозу мусора экономически обоснован
17.01.2024, 14:340 Росалкогольтабакконтроль поддержал идею о рекламе российских виноделен на билбордах 17.01.2024, 14:281 Армен Мнацаканян: Выборы президента России будут конкурентными 17.01.2024, 14:260 Снег и до -15 градусов обещают в Псковской области 18 января 17.01.2024, 14:230 Панорамную картину отечественной музейной жизни оценят в «Михайловском» на предстоящих чтениях памяти Гейченко
17.01.2024, 14:190 «Новые люди» и «Партия роста» пока не определились с главой псковского реготделения 17.01.2024, 14:120 Более 1700 профсоюзных путевок в санатории Псковской области реализовали в 2023 году 17.01.2024, 14:080 Мусорный коллапс в Пскове и его последствия 17.01.2024, 14:000 Игорь Романов: Жаль, что я пока не кандидат в президенты
17.01.2024, 13:590 Проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов внесут в Госдуму 17.01.2024, 13:570 Свыше 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году в России 17.01.2024, 13:512 Андрей Маковский: У «Новых людей» самый молодой кандидат в президенты 17.01.2024, 13:490 Об истории Псковской духовной миссии 1941-1944 годов расскажут в Кремле
17.01.2024, 13:470 Александр Братчиков: Появление экотехнопарка упростит работу регоператору 17.01.2024, 13:440 Число пользователей «Госуслуг» за пять лет удвоилось, заявил Чернышенко 17.01.2024, 13:431 Антон Минаков: Автобус ЛДПР вновь приедет в Псковскую область 17.01.2024, 13:400 Мужчина обокрал магазин на 200 тысяч рублей в Новосокольническом районе
17.01.2024, 13:380 Петр Алексеенко: КПРФ примет активное участие в избрании президента 17.01.2024, 13:360 В России начнут перерабатывать смартфоны, одежду и посуду 17.01.2024, 13:310 Армен Мнацаканян: «Единая Россия» дала уверенный старт президентской кампании 17.01.2024, 13:290 Массовые прививки от COVID-19 в РФ больше не нужны - Попова
17.01.2024, 13:180 Митинг состоялся в Великих Луках в 81-ю годовщину освобождения города 17.01.2024, 13:160 Александр Братчиков о парламентском часе на тему вывоза мусора: Март – это одна из контрольных надсечек 17.01.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция круглого стола о президентской кампании в Псковской области 17.01.2024, 12:590 Балерина из Великих Лук победила на конкурсе-фестивале в Севастополе
17.01.2024, 12:570 Охота в Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 17.01.2024, 12:530 Александр Братчиков: Муниципалитет должен сформировать место сбора ТКО 17.01.2024, 12:450 Коллектив из Пскова не прошел на фестиваль «Добрый рок-2024» из-за «мёртвых душ» 17.01.2024, 12:340 Великолучанин купил лотерейный билет и выиграл 3 млн рублей
17.01.2024, 12:260 Событийный календарь Псковской области на 2024 год. ЛОНГРИД 17.01.2024, 12:250 Псковичи из «Дружины» отработали тактику перемещения на поле боя 17.01.2024, 12:240 Отключения электроэнергии планируются в Великих Луках 18 и 19 января 17.01.2024, 12:231 Армен Мнацаканян: Самое главное, мы должны слушать, слышать и понимать людей
17.01.2024, 12:160 Крещенские купания - 2024: где безопасно и кому нельзя 17.01.2024, 12:150 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» сняли видео об уборке снега в Пскове 17.01.2024, 12:140 Процедуру проставления в паспорте отметок о детях упростят в России 17.01.2024, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Братчиковым о новогоднем мусорном коллапсе
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru