Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата в президенты России

Ирина Свиридова утратила статус потенциального кандидата на должность президента России, сообщает Telegram-канал Центральной избирательной комиссии РФ.
«ЦИК России признала Ирину Свиридову утратившей статус кандидата на должность президента России в связи с непредставлением в установленный срок документов, необходимых для регистрации», - говорится в сообщении.
Кандидатура Ирины Свиридовой была выдвинута «Демократической партией России».
Ранее сообщалось, что ЦИК направила потенциальным кандидатам в президенты Анатолию Баташеву и Раде Русских извещения о выявленных недостатках в представленных ими документах для регистрации кандидатами.
Напомним, 31 января в 18:00 по московскому времени в Центризбиркоме истек срок приема подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Проверка сданных документов завершится 10 февраля.
Голосование на выборах президента России пройдет 15-17 марта.