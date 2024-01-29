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Политика

На участие в онлайн-голосовании на выборах подали 740 тысяч заявок

02.02.2024 12:18|ПсковКомментариев: 0

Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ подали 740 тысяч человек, еще 160 тысяч заявлений поступило для голосования по месту нахождения через сервис «Мобильный избиратель». Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

«Подано уже 740 тысяч заявлений для того, чтобы можно было проголосовать в тех регионах, где будет дистанционное электронное голосование проходить, и около 160 [тыс.] заявлений поданы на применение "Мобильного избирателя", то есть это те наши избиратели, которые будут находиться во время дней голосования не по обычному своему месту проживания, а где-то в другой точке России», - сказала Памфилова.

Председатель ЦИК РФ призвала продолжать информировать граждан о всех возможных формах голосования, пишет ТАСС. «У тех, кто будет находиться в таком мобильном состоянии, вот такая возможность есть - вовремя подать заявление, тем более подать заявление можно в самых разных доступных и удобных формах - через портал "Госуслуги", в территориальную избирательную комиссию, МФЦ. Уже ближе к выборам можно будет в своей родной участковой комиссии подать заявление», - подчеркнула Памфилова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

Теги: #выборы президента #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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