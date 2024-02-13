Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи

Многие молодые люди, которые раньше не принимали участие в голосовании на выборах, в этом году зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.
Она отметила, что доверие к ДЭГ в обществе растет, при этом многие, скорее всего, отдадут предпочтение традиционному способу голосования — на избирательной участке. По мнению депутата, голосование на участке особенно актуально для пенсионеров, поскольку не все они владеют гаджетами на необходимом уровне для участия в электронном голосовании.
Сама Алеся Михачева, как и в прошлом году, будет голосовать дистанционно.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.
Голосование на выборах президента РФ пройдет 15-17 марта.