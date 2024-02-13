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Политика

Алеся Михачева: ДЭГ повысит явку на выборах за счет молодежи

16.02.2024 14:19|ПсковКомментариев: 0

Многие молодые люди, которые раньше не принимали участие в голосовании на выборах, в этом году зарегистрировались на дистанционное электронное голосование. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила депутат Псковской городской Думы, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева.

«Явка, думаю, будет высокая, потому что, разговаривая с нашей молодежью, я понимаю, что очень многие ребята уже зарегистрировались на ДЭГ и планируют проголосовать на выборах, хотя до этого они не очень активно принимали в этом участие, как раз потому что необходимо было посещать избирательные участки», - рассказала Алеся Михачева.

Она отметила, что доверие к ДЭГ в обществе растет, при этом многие, скорее всего, отдадут предпочтение традиционному способу голосования — на избирательной участке. По мнению депутата, голосование на участке особенно актуально для пенсионеров, поскольку не все они владеют гаджетами на необходимом уровне для участия в электронном голосовании.

Сама Алеся Михачева, как и в прошлом году, будет голосовать дистанционно.

«Естественно, я буду голосовать через ДЭГ, потому что это удобно. Не зависимо от того, где мы можем оказаться, у нас всегда с собой телефон, и мы можем принять участие в голосовании без посещения участка. Для молодежи, для поколения, которое сейчас постоянно в командировках, в делах, которое находятся в поле смартфонов и ноутбуков, это очень удобно», - подчеркнула депутат.

Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открыта на портале gosuslugi.ru.

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Пресс-портрет
Михачёва Алеся Михайловна Руководитель Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области, депутат Псковской городской Думы по округу №2
Теги: #выборы #голосование #ДЭГ
Источник: Псковская Лента Новостей
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