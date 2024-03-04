Поквартирный обход избирателей подходит к концу в Псковской области

Проект «ИнформУИК» завершается в Псковской области. 7 марта – последний день адресного поквартирного и подомового информирования избирателей о выборах президента России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.
Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области
«С 17 февраля члены участковых избирательных комиссий рассказывали жителям региона все о предстоящих выборах главы государства, датах, местах и способах голосования. Взамен получали много приятных слов и теплых эмоций от наших избирателей», - рассказали в облизбиркоме.
Ранее сообщалось, что сотрудники Избирательной комиссии Псковской области посетили уже свыше 90% домовладений в регионе и рассказали избирателям о выборах президента России.