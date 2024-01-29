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Политика

«Дневник выборов-2024». Выпуск 4. ВИДЕО

01.02.2024 14:27|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дневник выборов - 2024», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 февраля.

Наш проект живет и развивается - он стал совместным, и теперь его можно слушать в Великих Луках по понедельникам в эфире популярной радиостанции «Луки ФМ». В «Дневнике выборов» ведущий Александр Савенко еженедельно обсуждает главные темы президентской кампании с председателем Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководителем экспертного клуба «Псковский регион» Ильей Стрелковым.

Тем сегодня много - от предвыборных фейков, регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на президентские выборы, кандидатопада и обучения наблюдателей до итогов экспертного форума в Москве, на котором побывал Илья Стрелков.

Теги: #ПЛН FM #Дневник выборов
Источник: Псковская Лента Новостей
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