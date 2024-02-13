Политика

В Псковской области высокий процент информированности о мартовских выборах - Илья Стрелков

В Псковской области высокий процент информированности о предстоящих выборах президента России. Об этом председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате Псковской области, руководитель экспертного клуба «Псковский регион» Илья Стрелков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы проводили социологический опрос силами экспертного клуба, выяснили, что у нас большой процент информированности», - отметил Илья Стрелков.

Явка, соответственно, тоже будет приличная, подчеркнул гость студии.

«Дневник выборов» — проект, посвященный главному политическому событию года — выборам президента России. Голосование пройдет 15-17 марта, а избирательная кампания уже стартовала. Раз в неделю в эфире «ПЛН FM» эксперт рассказывает о ходе избирательной кампании и работе наблюдателей за выборами. Ведущий программы — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.