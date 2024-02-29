Наблюдателей от партий в Псковской области приглашают на форум

Наблюдателей от политических партий в Псковской области приглашают на Форум общественных наблюдателей, который пройдет в областном центре 6 марта. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
«Каждый раз, подходя к избирательной кампании, мы плотно работаем с Общественной палатой Псковской области, обучаем их наблюдателей, рассказываем, как проходит процесс, а вот политические партии почему-то игнорируют нас и не приглашают на свои встречи. В этот раз мы пошли от противного и решили сами пригласить их на форум, рассказать, как нужно выстраивать наблюдение на избирательном участке, какие новации в законе, какие были нарушения на прошлых выборах, на что обратить внимание — все это будет в рамках форума», - рассказал Игорь Сопов.
Форум наблюдателей проводит Общественная палата Псковской области при поддержке экспертного клуба «Псковский регион» и Избирательной комиссии Псковской области.