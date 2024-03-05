Иван Шагин: Учителя становятся более сознательными избирателями

Учителя становятся более сознательными избирателями. Заинтересованность учителей в политике растет, в учительских все чаще обсуждают программы кандидатов, заявил директор средней общеобразовательной школы №47 города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По его мнению, делать участие в выборах обязательным в России не нужно, поскольку навязывание голосования может вызвать у общества отторжение.
Иван Шагин отметил, что избирательная кампания-2024 идет мягко, ненавязчиво, неизбыточно, не превращается в шоу, что нравится избирателям в учительском сообществе.