Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно

Глава Псковского района Наталья Федорова подала заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
«Заявление подано! До 11 марта этого года каждый совершеннолетний житель нашего района может через Госуслуги подать заявление для участия в выборах президента Российской Федерации с помощью дистанционного электронного голосования. ДЭГ – это удобно: где бы не оказался человек в дни голосования (с 15 по 17 марта), он может отдать свой голос через электронную систему. Это займет меньше минуты. Можно проводить время с близкими, спокойно ехать в командировку, заниматься домашними делами и не пропускать выборы», - отметила Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас важно подать заявление, чтобы потом гарантированно стать участником выборов президента РФ, добавила глава района.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась 29 января. 15-17 марта состоятся выборы президента России.