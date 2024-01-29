Наталья Федорова: ДЭГ – это удобно

Глава Псковского района Наталья Федорова подала заявление для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России.

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Заявление подано! До 11 марта этого года каждый совершеннолетний житель нашего района может через Госуслуги подать заявление для участия в выборах президента Российской Федерации с помощью дистанционного электронного голосования. ДЭГ – это удобно: где бы не оказался человек в дни голосования (с 15 по 17 марта), он может отдать свой голос через электронную систему. Это займет меньше минуты. Можно проводить время с близкими, спокойно ехать в командировку, заниматься домашними делами и не пропускать выборы», - отметила Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».