«Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» об участии в выборах президента только партийных кандидатов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В марте 2024 года в России должны пройти выборы президента. Нет сомнений, что действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящей кампании. По мнению экспертов, в этот раз он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.
В 2000 и в 2004 годах Владимир Путин уже шел на выборы как самовыдвиженец. В 2008 году его преемник Дмитрий Медведев баллотировался от «Единой России». В 2012 году Владимир Путин также участвовал в выборах как кандидат от партии власти, однако в 2018 году он снова вернулся к формату самовыдвижения. Основным плюсом такого варианта традиционно называют надпартийную поддержку президента: его электорат есть во всех партиях.
При этом есть существенные различия между кандидатами от партий и самовыдвиженцами. Политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей. А самовыдвиженцу нужно потрудиться в три раза больше — собрать не менее 300 тысяч автографов.
В выборах другого уровня, например, губернаторских, в некоторых регионах самовыдвижение невозможно. В Псковской области кандидаты на пост главы региона могут выдвигаться только зарегистрированными политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах.
Поэтому встает логичный вопрос: нужно ли, чтобы в выборах президента участвовали только партийные кандидаты? Такая система, кстати, существует в других странах. Есть ли смысл делать выборы любого уровня исключительно партийными? Об этом в программе «Дневной дозор».
По мнению первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, выборы президента в России - демократические, поэтому баллотироваться могут как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.
По словам координатора Псковского реготделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова, Конституция России дает право быть избранным любому гражданину. Если кандидат достойный, то он может участвовать в выборах, независимо от формы выдвижения.
Суть демократии заключается в том, что любой гражданин может участвовать в выборах, считает председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного собрания Андрей Маковский. Партийность кандидата не должна быть обязательным требованием к кандидату.
Есть государства, где участвовать в выборах может любой, есть и те, в которых кандидаты могут выдвигаться только от партии, объясняет председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. Но такие ограничения неправильны.
Есть существенная разница между самовыдвиженцами и кандидатами от партий, объясняет российский политолог Игорь Минтусов. Независимым кандидатам нужно собрать огромное количество подписей, а этот процесс требует определенного административного и финансового ресурса.
Участие в выборах является неотъемлемой частью демократического процесса. Каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным, если это позволяет закон: при этом участвовать в выборах можно как в качестве самовыдвиженца или быть выдвинутым кандидатом от партии.
Участие Владимира Путина в выборах в качестве самовыдвиженца было бы логичным, потому что глава государства традиционно демонстрирует, что является президентом всех россиян.
Анастасия Сливинская