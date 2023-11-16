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Политика

«Дневной дозор»: должен ли кандидат в президенты быть партийным?

16.11.2023 16:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» об участии в выборах президента только партийных кандидатов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

В марте 2024 года в России должны пройти выборы президента. Нет сомнений, что действующий глава государства Владимир Путин примет участие в предстоящей кампании. По мнению экспертов, в этот раз он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

В 2000 и в 2004 годах Владимир Путин уже шел на выборы как самовыдвиженец. В 2008 году его преемник Дмитрий Медведев баллотировался от «Единой России». В 2012 году Владимир Путин также участвовал в выборах как кандидат от партии власти, однако в 2018 году он снова вернулся к формату самовыдвижения. Основным плюсом такого варианта традиционно называют надпартийную поддержку президента: его электорат есть во всех партиях.

При этом есть существенные различия между кандидатами от партий и самовыдвиженцами. Политическая партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата не менее 100 тысяч подписей избирателей. А самовыдвиженцу нужно потрудиться в три раза больше — собрать не менее 300 тысяч автографов.

В выборах другого уровня, например, губернаторских, в некоторых регионах самовыдвижение невозможно. В Псковской области кандидаты на пост главы региона могут выдвигаться только зарегистрированными политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах.

Поэтому встает логичный вопрос: нужно ли, чтобы в выборах президента участвовали только партийные кандидаты? Такая система, кстати, существует в других странах. Есть ли смысл делать выборы любого уровня исключительно партийными? Об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению первого секретаря Псковского обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Петра Алексеенко, выборы президента в России - демократические, поэтому баллотироваться могут как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.

«Согласно нашей Конституции, любой гражданин может участвовать в выборах в любом качестве и как выдвиженец, кандидат, и как избиратель. Посмотрите, в прошлый раз были выборы президента, у нас был кандидат беспартийный - Грудинин Павел Николаевич, его выдвигала КПРФ. Теперь есть такое положение, что может быть самовыдвижение, но там необходимо собрать определенное количество подписей. Здесь более демократичные выборы президента, чем выборы губернатора. У нас в области муниципальный фильтр, раньше его временно вводили, но потом он стал постоянным. Президента избирает народ. Он должен быть представителем народа. Неважно, какая партия. Но должен выйти со своей программой, которую народ примет. И я думаю, что нужно голосовать за программу, предложенную кандидатам в президенты и выбирать из этого».

По словам координатора Псковского реготделения ЛДПР, депутата Псковского областного Собрания Антона Минакова, Конституция России дает право быть избранным любому гражданину. Если кандидат достойный, то он может участвовать в выборах, независимо от формы выдвижения.

«В данном вопросе можно руководствоваться в первую очередь Конституцией Российской Федерации, которая дает избирательное право и быть избранным любому гражданину. Если кандидат - достойный человек, то абсолютно неважно, идет он самовыдвиженцем или от политической власти. Он имеет право принимать участие в выборах».

Суть демократии заключается в том, что любой гражданин может участвовать в выборах, считает председатель регионального отделения партии «Новые люди», депутат областного собрания Андрей Маковский. Партийность кандидата не должна быть обязательным требованием к кандидату.

«Это вопрос демократичный. У любого человека, вне зависимости от того, принадлежит он политической партии или нет, должна быть возможность участия в выборах. В этом суть демократии, на мой взгляд».

Есть государства, где участвовать в выборах может любой, есть и те, в которых кандидаты могут выдвигаться только от партии, объясняет председатель регионального отделения партии «Яблоко», депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук. Но такие ограничения неправильны.

«Я считаю, что это ограничение избирательных прав граждан. Человек может быть партийным, может быть беспартийным. Это не должно играть роли при выдвижении, как и при голосовании. Ограничительные меры - это неправильно. В мире есть государства, где может любой выдвигаться, есть государства, где только от партии. Я считаю, что это неверно в корне».

Есть существенная разница между самовыдвиженцами и кандидатами от партий, объясняет российский политолог Игорь Минтусов. Независимым кандидатам нужно собрать огромное количество подписей, а этот процесс требует определенного административного и финансового ресурса.

«Если по закону самовыдвигаться или от партии, то есть главный технический момент, который много чего определяет. Партийные кандидаты, которые из парламентских партий (это, кстати, в данном случае к конкретному президенту отношения никакого не имеет), выдвигают кандидатов без сбора подписей, а самовыдвиженцы должны собрать огромное количество подписей. Почему не 10 и не 20 самовыдвиженцев? Сбор подписей - ключевая история, это существенные деньги, избирательный или финансовый ресурс, который должен быть задействован».

Участие в выборах является неотъемлемой частью демократического процесса. Каждый гражданин имеет право выбирать и быть избранным, если это позволяет закон: при этом участвовать в выборах можно как в качестве самовыдвиженца или быть выдвинутым кандидатом от партии.

Участие Владимира Путина в выборах в качестве самовыдвиженца было бы логичным, потому что глава государства традиционно демонстрирует, что является президентом всех россиян.

Анастасия Сливинская

Теги: #выборы президента #политика #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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