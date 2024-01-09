Политика

«Дневной дозор»: будут ли выборы президента конкурентными?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему конкурентности президентских выборов в России. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Старт главной избирательной кампании этого года дан. В период с 15 по 17 марта в России будут выбирать президента. Действующий глава государства Владимир Путин примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца. В этой связи ему необходимо собрать и предоставить в ЦИК 300 тысяч подписей граждан России. Сейчас этот процесс в самом разгаре, и собирать подписи в стране будут вплоть до 21 января.

В отличие от самовыдвиженца Владимира Путина, другие кандидаты выдвигаются от политических партий, поэтому для них действующим избирательным законодательством предусмотрена упрощенная система выдвижения и регистрации - им не надо собирать подписи в свою поддержку. Партии выдвинули трех кандидатов: ЛДПР - Леонида Слуцкого, «Новые люди» - Владислава Даванкова, вице-спикера Госдумы. Кандидат от КПРФ – Николай Харитонов, депутат Госдумы, член Президиума центрального комитета партии.

Большинство российских политологов и лидеров политических партий отмечают, что если судить по числу потенциальных кандидатов на пост президента, - выборы будут достаточно конкурентными, так как участники предвыборной гонки уже представляют широкую палитру политических взглядов. Однако при этом многие эксперты акцентируют внимание на том, что несмотря на большое количество кандидатов в президенты, серьезных конкурентов, с сопоставимым электоральным потенциалом, у действующего главы государства не просматривается.

В Псковской области начало избирательной кампании заметно пока, в основном, по пикетам, расположенным в людных местах, на которых собирают подписи в поддержку Владимира Путина. А вот со стороны кандидатов от политических партий пока особой предвыборной активности не заметно. Поэтому мы решили поинтересоваться у представителей региональных отделений политических партий, многие из которых являются доверенными лицами участников президентской кампании: как они оценивают потенциал своих кандидатов, насколько конкурентными, по их мнению, будут главные выборы 2024 года? Об этом в программе «Дневной дозор»

Президентские выборы будут конкурентными в том числе и в части программ, с которыми выйдут к избирателям кандидаты, выразил уверенность первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко. По его замечанию, избирателям останется лишь проголосовать за ту программу, которая покажется им более конкретной, привлекательной и реальной. Но вместе с тем стоит уделить внимание и личности кандидата, который её представляет. Например, у выдвинутого коммунистами Николая Харитонова, по словам Петра Алексеенко, большой опыт практической работы.

«Сейчас идет выдвижение и регистрация кандидатов в президенты от партий. Есть и самовыдвиженцы, для них собирают подписи. У кандидатов, которые будут зарегистрированы, есть свои программы. В этих программах изложены основные направления, которые кандидаты будут представлять своим избирателям. Наша цель - это строительство нормального, социального, справедливого общества. У нас проект программы обсуждался на съезде, он будет доведен до избирателей. У КПРФ есть свои кандидатуры и опытные работники, есть состав правительства народного доверия. Были случаи в нашей истории, когда именно предложения КПРФ помогали страну оттянуть от пропасти дефолта, когда Маслюков, Примаков, Гаращенко по предложению КПРФ возглавили правительство».

С ним не согласен депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. К слову, лидер «Яблока» Григорий Явлинский в выборах президента решил не участвовать.

«Я думаю, что ни одного серьезного конкурента нынешнему первому лицу не допустят близко к выборам, потому что практика предыдущих выборов была именно такова. Все то, что было до того, указывает на то, что это будет так и сейчас».

Иная точка зрения у депутата Псковского областного Собрания от партии «Новые люди», кандидата политических наук Андрея Маковского. По его мнению, выборы главы государства в 2024 году станут самыми конкурентными за последнее время. И это обстоятельство объясняется тем, что все оппоненты действующего президента – новые лица в политике.

«Это Слуцкий, Даванков. Первый раз в выборах будет участвовать партия "Новые люди". За Даванкова проголосует очень много молодежи, либерально настроенное население и население, которое хочет сказать "да" переменам. Я знаком с Владиславом лично - это человек слова, настоящий борец. Исходя из его профессиональных навыков, он и был выдвинут партией. Мы видим, какие у него, как у депутата Госдумы, яркие инициативы. Они важны и социально ориентированы. Те темы, которые он сейчас поднимает на президентской гонке, максимально важны».

Участников президентской кампании 2024 уже вполне достаточно для того, чтобы любой избиратель нашел среди них кандидата, который ему близок. Таким мнением поделился председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду!», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак. Он напомнил, что эсеры не стали выдвигать кандидата от своей партии на пост главы государства. Вместо этого они активно поддерживают действующего президента Владимира Путина. И собирают подписи в его поддержку.

«Наша позиция следующая: в такое сложное время это самый опытный руководитель из всех руководителей. Только он сможет грамотно и правильно решить все те проблемы, которые на сегодняшний день накопились, особенно на внешней арене, где сейчас наша страна занимает достаточно прочные позиции. Много достойных людей и в нашей партии. Наш лидер Сергей Михайлович Миронов обладает огромным опытом. Однако, еще раз говорю, в это сложное время мы должны поддерживать нашего действующего президента. Более того, во время боевых действий главнокомандующего не меняют. Это тоже один из самых важных аргументов, которые у нас есть в поддержку нашего президента».

Для кандидата в президенты от партии ЛДПР Леонида Слуцкого избирательная кампания будет непростой. Такое мнение озвучил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Он также заострил внимание на том, что и у него, и у его коллег-партийцев есть устоявшееся мнение: несмотря ни на что участвовать следует во всех без исключения избирательных кампаниях.

«Включены уже все ресурсы, ЛДПР работает, составлена предвыборная программа. В рамках предвыборной агитации традиционно будем объезжать все населенные пункты Псковской области, проводить работу, собирать обращения, составлять депутатские запросы. ЛДПР к выборам готова. Предвыборная кампания для нас уже началась. Выборы будут достаточно непростыми для нас. Но у избирателя, исходя из большого количества кандидатов, будет возможность сделать правильный выбор, отдать свой голос тому кандидату, которому он доверяет. У ЛДПР, в отличие от большинства конкурентов, нет какого-то узкого круга избирателей. ЛДПР - это партия народа, партия для народа, поэтому ЛДПР работает абсолютно со всеми слоями населения. Политическая партия должна участвовать абсолютно во всех выборах всех уровней. Если в каких-то выборах: будь то выборы президента, губернатора или какие то другие, партия не участвует, лично я считаю это предательством интересов своих избирателей, которые тебя поддерживают. Если политическая партия существует и функционирует, она должна выдвигать своих кандидатов на всех уровнях выборов».

Современная история показывает, что такой консолидации сил, которая сложилась сейчас вокруг действующего главы государства, в нашей стране не было уже давно. Этот аспект несомненно влияет на предвыборный расклад, подчеркнул председатель Псковской городской Думы, руководитель аппарата регионального избирательного штаба Владимира Путина Александр Гончаренко.

«Сегодняшние выборы не просто открытые, понятные и доступные, а в первую очередь комфортные. Почему? Созданы все условия для того, чтобы человек мог изъявить свою волю. Проходит сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Эта работа находится в очень активной фазе. Сравняться с действующим президентом сложно, судя по тем делам, которые делались в течение последних лет в нашей стране. При всем этом люди изъявляют свое желание и идут, значит, они хотят что-то предложить избирателям. Самое главное - наши законы и условия, наша Конституция позволяет им это делать. Каждый человек, изъявивший желание и соответствующий определенным требованиям, имеет право баллотироваться и участвовать в этих выборах. Считаю выборы открытыми, понятными, доступными. Думаю, что в конечном счете российский народ определится с тем, кто должен управлять нашей страной».

Многие российские политологи считают, что полностью оценивать степень конкурентности начавшейся президентской кампании и расстановку политических сил на ее старте можно будет только после окончания регистрации кандидатов. Этого мнения придерживается и российский политолог, создатель PR-агентства «Николло М.» Игорь Минтусов.

«Выборы будут носить плебисцитарный характер: поддерживаете ли вы действующего президента, либо не поддерживаете. Я думаю, будет зарегистрировано небольшое количество кандидатов. Те, кто зарегистрировались как кандидаты на сбор подписей, не соберут большую часть голосов избирателей. Когда эта картина прояснится, кто будет зарегистрирован, тогда можно будет ответить на вопрос: все ли группы избирателей представлены? И дать экспертную оценку на этот вопрос».

Как сообщает Центральная избирательная комиссия, кандидаты-самовыдвиженцы должны были подать документы до 27 декабря 2023 года, а кандидаты от партий — до 1 января 2024-го. К началу постпраздничной недели ЦИК РФ получила заявки от 33 претендентов. Стоит сказать, что своих кандидатов на президентские выборы выдвинули далеко не все партии, а пакеты документов некоторых кандидатов и вовсе не были приняты из-за ошибок, допущенных при их заполнении.

Проверять достоверность представленных кандидатами личных сведений и подписей избирателей Центральная избирательная комиссия будет до 10 февраля. До этого же дня ЦИК должна принять решение о регистрации всех кандидатов. Лишь тогда россияне получат полный список участников президентской гонки 2024 года.

Светлана Пикалёва