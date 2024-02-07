В Пскове утвердили перечень пригодных помещений для встреч с избирателями на выборах президента

В Пскове утвердили перечень пригодных помещений для встреч с избирателями зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц при проведении выборов президента РФ, назначенных на 15 - 17 марта 2024 года. Соответствующее постановление администрации Пскова №249 от 6 февраля 2024 года опубликовано на официальном сайте муниципалитета.
Перечень утвержден согласно избирательному законодательству для обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий зарегистрированным кандидатам.
В него включено только одно помещение - библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева по адресу: Псков, улица Труда, 20.