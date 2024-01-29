Анатолий Копосов: ДЭГ позволяет охватить серьезные слои населения

Дистанционное электронное голосование позволяет охватить серьезные слои населения. Такое мнение озвучил помощник председателя Псковского областного Собрания, бывший вице-спикер регионального парламента Анатолий Копосов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Анатолий Копосов подчеркнул, что в России никогда не будет такой ситуации, как в Соединенных Штатах Америки. «Когда мертвецы голосовали, когда там можно было голосовать без предъявления документа. У нас (в России - ред.) этого нет», - подчеркнул он.
Напомним, подача заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России открылась на портале gosuslugi.ru сегодня.