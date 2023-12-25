Политика

Александр Гончаренко: Сбор подписей в поддержку выдвижения Путина проходит в плановом режиме

Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах президента России проходит в плановом режиме. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил руководитель аппарата регионального избирательного штаба Путина - председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

«Сбор подписей проходит в плановом режиме. У нас развернуты точки в Пскове и Великих Луках. Люди подходят. В районах этот процесс идет. В таких местах, как торговые центры, люди больше всего бывают. Горожане в свое свободное время подходят и выражают свою позицию. На сегодняшний день набирается приличная цифра тех, кто подставил подпись», - сказал он.

В Великих Луках мероприятие организовано в торгово-развлекательном центре «Апельсин» (улица Вокзальная, 11) и в торговом центре «Весна» (улица Комсомольца Зверева, 30/25). В Пскове сбор проходит в торгово-развлекательном центре «Акваполис» (улица Кузбасской Дивизии, 19), торговом центре «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) и торговом центре «Империал» (улица Коммунальная, 41).

Псковичи тем временем оценили организацию процесса сбора подписей. «Пришла выбирать новогодние подарки друзьям, увидела, что работают волонтеры, можно подпись поставить. Волонтеры объяснили, как правильно нужно заполнить форму, чтобы не допустить ошибку», - рассказала женщина.

Другой пскович отметил время, которое приходится затратить, чтобы поставить подпись: «Все очень быстро. Удобное местоположение. Заполнил и иди дальше занимайся своими делами».

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Напомним, глава государства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию РФ для выдвижения своей кандидатуры на должность президента в порядке самовыдвижения 18 декабря.

В поддержку самовыдвижения кандидата требуется представить не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 7500 подписей. В поддержку выдвижения кандидата политической партией требуется представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не менее 2500 подписей.

Подписи в поддержку выдвижения кандидатуры нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

Ранее инициативная группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы.

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Съезд «Единой России» также поддержал кандидатуру действующего президента.