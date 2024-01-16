Петр Алексеенко: КПРФ примет активное участие в избрании президента

Обком КПРФ поддерживает кандидата от партии Николая Харитонова на выборах президента, на ближайшем пленуме будут определены задачи в рамках президентской кампании. Об этом в ходе круглого стола, посвященного выборам президента России 15-17 марта, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.
Он отметил, что вскоре состоится очередной пленум обкома, на котором будут намечены основные задачи в президентской кампании в поддержку Харитонова.
«На стадии обсуждения могут быть различные мнения (о кандидатах от партии — ред.), но когда решение принято, все работают в одном направлении», - подчеркнул Петр Алексеенко.
Он также добавил, что Николай Харитонов не планирует посещать Псковскую область в ходе кампании, но активисты обкома встретятся со своим кандидатом в Петербурге.