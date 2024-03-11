Мини-приложение «Выборы президента 2024» появилось в соцсети «ВКонтакте»

Мини-приложение «Выборы президента 2024» появилось в социальной сети «ВКонтакте», об этом сообщается в Telegram-канале «Единая Россия. Псковская область».
Фото: Telegram-канале «Единая Россия. Псковская область»
Приложение предлагает пользователю ознакомиться с информацией об организации и проведении выборов, работе наблюдателей, информацией о выдвинутых кандидатах.
Также с помощью приложения пользователь может найти свой участок для голосования и даже установить эмодзи-статус аккаунта, в соответствии с выбранным стилем голосования: «Голосую сердцем», «Ранняя пташка», «Последний герой».
В разделе «Легитимность» есть подраздел «Подсчет», где будут публиковаться результаты подсчета голосования.