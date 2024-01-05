Политика

Изменилось время работы пунктов сбора подписей в поддержку выдвижения Путина на базе приёмных ЕР

С 9 января пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на базе общественных приёмных партии «Единая Россия» по всей области будут работать с 10:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Режим работы пунктов в торговых центрах не изменился. В Пскове и Великих Луках действуют сразу несколько пунктов сбора подписей. Все они работают с 17:00 и до 20:00.

В Пскове:

ТЦ «Акваполис»,

ТЦ «Максимус»,

ТЦ «Империал».

В городе Великие Луки:

ТЦ «Апельсин» (с 17:00 до 20:00),

ТЦ «Весна» (с 17:00 до 20:00).

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.