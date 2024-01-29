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Политика

Александр Серавин: Мы стараемся сделать выборы как можно более легитимными

31.01.2024 14:36|ПсковКомментариев: 0

Правительство Псковской области приложит все усилия, чтобы выборы президента России были как можно более легитимными. Об этом заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин заявил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отвечая на вопрос о том, что несет большую угрозу для выборов, Александр Серавин отметил, что видит угрозу в иностранном влиянии, а не в превышении своих полномочий «ретивыми чиновниками». 

«Безусловно, наши враги будут пробовать делегитимизировать выборы, будут призывать не ходить на сами выборы. Можно сказать, не идешь на выборы - делаешь подарок врагу», - отметил он.

По словам гостя студии, правительство области делает все возможное, чтобы противостоять этим угрозам.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы снизить негативное влияние, потому что для моей работы самое важное - чтобы выборы были как можно более честными, и я сделаю для этого все возможное, чтобы как можно более легитимно прошли выборы у нас в области», - сказал Александр Серавин.

Чтобы противостоять этим вызовам, продолжил он, необходимо рассказывать о подготовке к избирательной кампании, нужно сделать максимально открытыми сами избирательные участки, чтобы там стояли камеры, чтобы были наблюдатели, чтобы все было открыто для общественного контроля.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшей избирательной кампании это было максимально качественно и хорошо подготовлено, потому что наши враги будут пробовать делать провокации», - подчеркнул Александр Серавин.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.

Пресс-портрет
Серавин Александр Игоревич Заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике
Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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