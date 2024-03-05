Иван Шагин: Педагоги всегда активно участвовали в голосовании на выборах

Педагоги всегда принимают активное участие в ключевых событиях жизни государства, в том числе в голосовании на выборах, заявил директор средней общеобразовательной школы №47 города Пскова, член Общественной палаты Псковской области Иван Шагин в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что подавляющее большинство учителей школы №47 города Пскова собираются голосовать через дистанционное электронное голосование. Есть и те, кто пойдет на избирательный участок.
«Некоторые не скрывают, что любят традицию приходить на участок. Тем более, облизбирком детские уголки делает на УИКах, это интересно людям с детьми. Многим интересно потрогать бюллетень, посмотреть на работу КОИБов. Может быть, они стали обыденностью, тем не менее вещь интересная, людям хочется посмотреть», - заметил гость студии.
Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта.