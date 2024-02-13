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Политика

Наталья Юрченко: Президентские выборы всегда отличаются высокой явкой

14.02.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

Интерес избирателей к губернаторским и тем более президентским выборам — всегда выше, чем к муниципальным. Об этом директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко сообщила в ходе круглого стола в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Местные выборы не имеют большого отклика, зачастую кандидатов в депутаты в горсовет практически никто не знает, и явка на те выборы достаточна низкая, но на губернаторские и президентские выборы всегда отмечается высокая явка, отмечается высокое знание людей о кампании», - сказала Наталья Юрченко.

Она отметила, что задача ГТРК «Псков» — информировать о выборах, а не анализировать их. 

«Одно дело - упирать на аналитику, а другое дело - мы занимаемся информированием, и наша основная цель и задача - это информирование, освещение хода избирательной кампании, ступеней кампании, ДЭГ и так далее, - сказала Наталья Юрченко. - У нас есть проекты, посвященные ходу кампании, мы на радио кампанию освещаем, информируем. С другой стоны, у ПЛН есть ниша, мы разделяемся, и это нормально. Мы не обладаем, может быть, даже такими специалистами, которые будут писать такие прекрасные тексты. Когда ты работаешь в потоке, а у нас бесконечный поток информации, нам уже не до аналитики».

Пресс-портрет
Юрченко Наталья Александровна депутат Псковской городской Думы по округу №8, директор ГТРК «Псков»
Теги: #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
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