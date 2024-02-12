На участие в ДЭГ подано более 2 млн заявок

За две недели на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) записались 2 миллиона человек, сообщает Минцифры России. Приём заявлений продолжается, их можно подать на портале Госуслуг до 23:59 11 марта.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ — vybory.gov.ru смогут жители 28 регионов России. Для москвичей дистанционное голосование будет организовано на региональном портале.
Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своём избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же доступен сервис «Мобильный избиратель», воспользовавшись которым можно будет проголосовать не по месту прописки, а там, где удобно.