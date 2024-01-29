Политика

Губернатор провел совещание по подготовке к президентским выборам на территории Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел первое заседание региональной рабочей группы по подготовке и проведению на территории региона выборов президента РФ. Они назначены на 17 марта, при этом голосование пройдет в трехдневном формате — с 15 по 17 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С самого начала Михаил Ведерников обозначил те задачи, которые стоят перед специалистами региона в период подготовки: «Каждый из присутствующих понимает, что вызовов будет много. Мы уже фиксируем информационные атаки, попытки раскачать общественную ситуацию, провокации различного характера — на все эти вещи мы оперативно реагируем. Важно обеспечить качественную межведомственную коммуникацию и скоординировать действия всех участников процесса. Уверен в профессионализме всех структур, которые будут обеспечивать организацию, безопасность и правопорядок во время голосования».

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов во время своего доклада обратил особое внимание на то, что регион участвует в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента страны. Регистрация началась с 29 января, уже подано порядка 7 тысяч заявлений. Вместе с тем, порядка 200 заявлений граждане подали для голосования по месту пребывания. «Заявки на ДЭГ принимаются до 11 марта включительно. После этой даты члены комиссии вычеркнут участников ДЭГ из списков избирателей. Возможность двойного голосования будет полностью исключена», — подчеркнул Игорь Сопов.

Поквартирное информирование избирателей пройдет с 17 февраля по 7 марта. Члены участковых избирательных комиссий придут к избирателям и проинформируют о всех способах голосования за кандидатов. По всем возникающим вопросам избиратели могут проконсультироваться по телефону горячей линии Избирательной комиссии региона: 8 (800) 222-72-60.

«Все участки для голосования в Псковской области оснастят системой видеонаблюдения. На 217 избирательных участках оно будет организовано при федеральной поддержке, остальные — охватим региональной системой видеонаблюдения, что позволит дополнительно проконтролировать работу избирательной системы», — сказал председатель облизбиркома.

В продолжение совещания ответственные руководители доложили о готовности обеспечить общественный правопорядок, пожарную безопасность, бесперебойную работу коммунального и электросетевого комплексов, связи во время голосования.