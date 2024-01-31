Общество

Общественная палата РФ и политические партии объединят усилия в наблюдении за выборами

Подписание соглашения с политическими партиями о сотрудничестве и взаимодействии в наблюдении за выборами президента России, которые состоятся 17 марта, состоится 1 февраля в 10:00 в Общественной палате РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Общественной палате.

Модератором выступит секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Документ предусматривает проведение совместных обсуждений инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), мониторинг избирательного процесса в дни проведения выборов, а также обмен опытом по подготовке наблюдателей.

Напомним, в период прошлого электорального цикла партии совместно с ОП РФ вели контроль за прозрачностью проведения всех форм голосования, а также участвовали в образовательной программе, разработанной ОП РФ совместно с ассоциацией «НОМ» и другими НКО.

В 2023 году аналогичное соглашение подписали партии «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Партия роста, «Зеленые», «Коммунисты России», «Партия за справедливость», «Гражданская сила», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», «Родина», Казачья партия РФ, «Зеленая альтернатива», Демократическая партия России, Российская партия свободы и справедливости и другие.

Участниками подписания станут представители политических партий и члены Координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ.