Политика

ВЦИОМ выяснил, за кого россияне планируют голосовать на выборах президента

Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, большинство россиян проголосовали бы за Владимира Путина, следует из результатов опроса, проведенного ВЦИОМ.

По данным социологов, большинство россиян планируют участвовать в выборах: 62 процента заявили, что точно пойдут голосовать, 14 — что скорее примут участие, чем нет, четыре процента ответили, что, скорее всего, не пойдут на выборы, и семь процентов — что точно не пойдут. Еще 12 процентов пока не определились, пишет РИА Новости.

Среди тех, кто собирается на выборы, 75 процентов заявили, что проголосовали бы за Путина (если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье). На втором месте оказался кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков — за него готовы отдать голоса пять процентов опрошенных. Третье место разделили Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ, набравшие по четыре процента. Еще два процента признались, что придут и испортят бюллетень. Затруднились с ответом восемь процентов респондентов.

Смотрите также ЦИК утвердила текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Всероссийский опрос проводился 8 февраля методом телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 1,6 тысячи человек.

Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.