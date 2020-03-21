Общество

Глава Бежаницкого района: Важно, что в поправках в Конституцию мы говорим о преемственности

Конституция - основной закон государства, он предполагает определенную стабильность, но жизнь не стоит на месте, и с какой-то периодичностью внесение поправок - это жизненно необходимо. Вне всякого сомнения, это веление времени и делать это нужно.Такую позицию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

«Мне импонирует то, что в поправках мы говорим о преемственности. Мы должны знать историю той территории, на которой живем, мы должны давать оценку всем историческим периодам через которые прошло наше государство. Может, это были и не простые периоды, но они были. Мы должны это признавать», - поделился Сергей Михеев.

Глава Бежаницкого района считает положительным фактором то, что в поправках зафиксированы серьезные изменения во взаимоотношениях различных ветвей власти. «Где-то во взаимоотношениях остается то, что было, но и много нового прописано: на федеральном уровне четко оговариваются взаимоотношения президента, как руководителя государства, и законодательного органа в лице верхней палаты Совета Федерации, Государственной Думы. Также четко оговорены взаимоотношения законодательной ветви власти с исполнительной, конечно, видна и роль президента. Очень здорово, что президент олицетворяет стабильность, видно, что по поправкам президент будет четко работать и с Государственным Советом. Это вселяет определенную уверенность. Люди всегда за стабильность. Я, как рядовой избиратель, вижу, как я могу повлиять на политику государства через выборы, а с другой стороны я вижу, что президент не боясь делится властью», - рассказал спикер.

Сергей Михеев заявил, что если поправки примут, то будет сделан правильный шаг в сторону местного самоуправления. «Хорошо, что уделено внимание и этому уровню власти. Я сам представитель этого уровня, он ближе всего стоит к народу. Этот уровень власти - барометр, который определяет стабильность и чувствует ту ситуацию, которая происходит в низовом звене: чем дышит рядовой человек, что его беспокоит. Хочу сказать, что уже давно нужно было говорить более весомо о человеке труда. На какое-то время мы забыли, что есть человек труда, человек, который отдает себя работе, в том числе, на государство. Нужно не стесняясь об этом говорить», - заявил он.

«Я считаю, что в любом случае нужно идти на голосование. И сторонники, и какие-либо возможные противники должны выразить свою позицию. Я всегда говорю, что нужно идти. Вас могут убеждать пойти на голосование разные люди, но в кабинке за вас голосовать вашей рукой никто не будет. И президент говорит обращаясь к людям: как вы скажете, так и будет», - заключил Сергей Михеев.