Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов проголосовал по поправкам в Конституцию

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
«Профсоюзы в составе рабочих групп работали над поправками в Конституцию, и практически все наши замечания и предложения были учтены. Социальный блок поправок к Конституции действительно очень важен, а социальное партнерство – это тот механизм, который эффективно работает, дает стабильность нашей стране, потому что подавляющая часть безусловных противоречий – прежде всего в трудовых отношениях – снимаются в рамках переговоров», – сказал Иванов.
По его мнению, закрепление понятия «соцпартнерство» в Конституции позволит укрепить действующий механизм и повысить его отдачу.
«Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже, чем прожиточный минимум, – продолжил профлидер. – Мы очень много за это бились, это большая победа профсоюзов. Если это будет закреплено главным законом страны, то что-то приостановить, отыграть назад не получится».
Игорь Иванов отметил важность поправки, согласно которой пенсии регулярно, не менее раза в год, индексируются.
«У нас пока еще низкий уровень пенсий, нам надо его повышать. Конституция, ее новая редакция, даст возможность это делать более энергично», - уверен Игорь Иванов.