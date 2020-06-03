Общество

Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по Конституции

Портал госуслуг с 5 июня будет готов принимать заявки от россиян, планирующих принять участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления. Технически завтра, 5 июня, мы готовы открыть эту форму на портале госуслуг», - сказал министр в ходе видеоконференции в Центризбиркоме.

Он уточнил, что это будет сделано после принятия решения об окончательном утверждении порядка электронного голосования, сообщает ТАСС.

Ранее ЦИК получил заявки на проведение дистанционного электронного голосования от Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края и Республики Карелия.

Напомним, президент России Владимир Путин утвердил день голосования по поправкам в Конституцию - оно назначено на 1 июля. Однако начнется оно за неделю до объявленной даты не только на стационарных участках, но и при помощи электронного голосования, технологии «мобильный избиратель» и на дому.