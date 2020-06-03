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Депутат Алексей Федоров: Я не вижу ничего негативного ни в одной поправке в Конституцию

Наиболее важные поправки в Конституцию РФ касаются социальной политики. Закрепление индексации пенсий, например, очень своевременно, сказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковского областного Собрания (фракция «Единой России») Алексей Федоров.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Поправки в Конституцию своевременны и нужны. Ничего плохого я там не вижу нигде, ни в одной поправке. В поправках нет ничего негативного, все абсолютно положительное. Так что, я двумя руками "за". Закрепление таких понятий, как семья, дети, патриотизм, память о подвиге - это не просто важно и нужно, это обязательно. Это высший закон, очень хорошо, если люди проголосуют за закрепление таких опорных ценностей в Конституции», - завил Алексей Федоров.

Парламентарий также высказал уверенность в том, что поправки в Конституцию сделают более эффективной, сильной и политическую систему России. «Важно, что разработка поправок не была спешной, над ними работали авторитетные люди», - заметил он.

«Любое голосование важно. Я всегда хожу на все выборы, даже если с чем-то не согласен. Решение вопроса с внесением поправок и так затянулось, поэтому логично, что голосование назначено на 1 июля. Обстановка более-менее стабилизируется, поэтому необходимо провести голосование. Все вовремя», - заключил Алексей Федоров.

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Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, однако президент Владимир Путин отложил голосование из-за распространения коронавируса.