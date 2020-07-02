Общество

Более 78% избирателей Псковской области поддержали поправки в Конституцию

За поправки в Конституцию Российской Федерации проголосовали 78,69% избирателей Псковской области, против высказались — 20,59%. Такие предварительные итоги общероссийского голосования озвучила Избирательная комиссия Псковской области после обработки 100% протоколов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, по предварительным итогам, явка избирателей составила 56,23% из числа состоящих в списках избирательных комиссий граждан.

Согласно предварительным результатам в целом по России, 77,92% поддержали поправки в Конституцию РФ и 21,27% высказались против.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило с 25 июня в течение шести дней до основной даты голосования - 1 июля. На территории региона действовали 615 избирательных участков. Все они работали с соблюдением правил противовирусной безопасности и в рамках предоставленных полномочий по организации голосования такого уровня. Кроме того, было организовано голосование на дому по предварительной заявке, а также выездное голосование на придворовых территориях.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил процесс голосования как открытый, честный и прозрачный, поскольку за период его проведения не поступило ни одной жалобы. Добавим, что по инициативе главы региона сотрудникам избирательных комиссий региона будет предоставлена дополнительная выплата за непростые условия работы на участках, связанные с распространением COVID-19.