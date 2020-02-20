Псковский губернатор анонсировал допмеры поддержки для работников избирательных комиссий

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о дополнительных стимулирующих мерах поддержки для работников избирательных участков региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Мы с Игорем Александровичем Соповым (председателем Избирательной комиссии Псковской области - прим. ред.) разговаривали о дополнительных мерах поддержки. Это тяжелая работа, люди тратят много времени, тяжело целый день работать в масках», - сказал глава региона при посещении избирательного участка в Дедовичах.
«В первые дни было много избирателей. Большой процент людей идет на придомовое голосование. Говорят, что очень удобно», - отметила председатель УИК, говоря о голосовании по поправкам в Конституцию РФ.