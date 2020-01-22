Общество

Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Основной темой разговора стала подготовка к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которые анонсировал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, во время встречи Игорь Сопов сообщил, что предварительно проведение мероприятия запланировано на апрель. Активная работа по подготовке ведется Центральной избирательной комиссией совместно с профильными министерствами и ведомствами. Прорабатываются основные вопросы организации и проведения голосования.

В целях подготовки мероприятия в Псковской области будет создана комиссия по содействию организации общенародного голосования. Губернатор и глава регионального избиркома обсудили вопросы ее формирования и координации работы. Михаил Ведерников отметил, что лично будет курировать вопрос подготовки и возглавит комиссию.

«Самое важное - организовать максимально полное информирование граждан, а также обеспечить возможность проголосовать для всех жителей региона», - подчеркнул губернатор.

В ходе встречи стороны дополнительно обсудили деятельность территориальных избирательных комиссий. Игорь Сопов также представил главе региона обновленные логотипы облизбиркома. Необходимость их разработки, по его словам, была продиктована принятием официального герба региона.