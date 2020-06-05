Региональным главкам МВД поручили обеспечить безопасность на общероссийском голосовании

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил региональным главкам обеспечить порядок и безопасность во время голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом 5 июня сообщает сайт МВД России.
Глава ведомства в режиме видеоконференцсвязи, когда представлял новых руководителей региональных главков личному составу, напомнил, что президент Владимир Путин определил дату голосования по поправкам в Конституцию. «Прошу с максимальной ответственностью подойти к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в этот период», - сказал Владимир Колокольцев.
Напомним, голосование по изменениям в основной закон было назначено на 22 апреля, но было отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.