Общество

Песков: Если граждане РФ не поддержат поправки к Конституции, они не вступят в силу

Если граждане РФ проголосуют против поправок к Конституции, то изменения не вступят в силу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какой сценарий развития событий предполагает Кремль, если россияне на голосовании не поддержат изменения в основной закон страны, передает ТАСС.

«Не знаю, насколько уместны такие эвентуальные рассуждения. Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат эти поправки. Это четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента», - сказал Песков.

В ответ на уточняющий вопрос он еще раз подтвердил, что если по итогам голосования поправки не будут поддержаны, они не вступят в силу - «об этом президент сказал с самого начала».

Говоря о режиме проведения голосования на фоне пандемии коронавируса, представитель Кремля отметил, что ситуация под контролем ЦИК и Роспотребнадзора, «именно они отслеживают ситуацию и регулируют соответствующие режимы».

Путин может выступить с обращением к россиянам по случаю проведения голосования о поправках к Конституции РФ, если сочтет нужным, заявил Песков. «Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос планирует ли глава государства такое мероприятие до или после голосования по поправкам.

Ранее Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.